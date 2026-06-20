Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Турция установила антирекорд чемпионатов мира

Турция установила антирекорд чемпионатов мира, не забив ни разу после 62 ударов
David Gonzales/Reuters

Сборная Турции установила легендарный антирекорд чемпионатов мира, сообщает Opta.

Футболисты турецкой команды стали первыми за всю историю ЧМ, кому не удалось забить после 62 двух нанесенных ударов по воротам за две игры.

В матче второго тура турки уступили парагвайцам. Встреча завершилась со счетом 1:0. На второй минуте матча счет открыл Матиас Галарса. Мигель Альмирон был удален на 45-й минуте за то, что прикрыл рот рукой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе D лидируют США, набрав шесть очков, у Австралии и Парагвая по три балла. Турция пока очков не набрала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее стали известны первые неудачники ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Рыбий жир vs омега-3. Почему не всем нужно их принимать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!