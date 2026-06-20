Стали известны первые неудачники ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились первые сборные, досрочно лишившиеся шансов на попадание в стадию плей-офф турнира.

По итогам девятого игрового дня ими стали сборные Турции и Гаити, потерпевшие вторые поражения на турнире и потерявшие надежду на то, чтобы подняться на третью строчку, которая даст восьми из 12 командам продолжить турнир на стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее четыре матча были сыграны в девятый день чемпионата мира — 2026.