Футболист «Динамо» выйдет в стартовом составе сборной Парагвая в матче ЧМ

Игрок «Динамо» Касарес сыграет за Парагвай в матче ЧМ против Турции

Футболист московского «Динамо» Хуан Касерес попал в стартовый состав сборной Парагвая на матч чемпионата мира против Турции.

Встреча состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 6.00 по московскому времени.

В первом туре Парагвай со счетом 1:4 уступил США, а Турция проиграла Австралии со счетом 0:2.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сборная Марокко обыграла Шотландию в матче чемпионата мира.