Сборная Марокко обыграла Шотландию в матче чемпионата мира

В матче второго тура группы C чемпионата мира по футболу сборная Марокко обыграла Шотландию.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На второй минуте матча точным ударом отметился марокканец Исмаэль Сайбари. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

У Марокко после двух туров стало четыре очка. Шотландцы имеют в активе три балла. Сборная Бразилии набрала одно очко, в активе Гаити пока очков нет. Сборные Бразилии и Гаити проведут свой матч в рамках группы C 20 июня в 3:30 по московскому времени.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стал известен второй участник плей-офф ЧМ-2026.