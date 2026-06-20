Футболист «Зенита» выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч ЧМ

Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч ЧМ с Гаити

Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира между Бразилией и Гаити.

Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс.

Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Провиданс, Пьерро, Казимир, Дювернь, Беллегард, Жан Жак.

В первом туре Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1), а сборная Гаити уступила Шотландии (0:1).

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