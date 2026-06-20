Забит самый быстрый мяч чемпионата мира 2026 года

Форвард нидерландского ПСВ и сборной Марокко Исмаэль Сайбари забил самый быстрый мяч текущего чемпионата мира, отличившись на второй минуте матча против Шотландии.

Сайбари отличился на второй минуте встречи.

Сейчас идет концовка первого тайма, Марокко ведет со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сборная США обыграла сборную Австралии на ЧМ-2026.