Ламин Ямаль рассказал, как относится к своей популярности

Ямаль о своей популярности: отношусь к этому спокойно

Нападающий сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что спокойно относится к своей популярности. Его слова передает RTVE.

«Отношусь к этому спокойно, в этом нет ничего нового. Знаю, кто я, как в Испании, так и за её пределами. Стараюсь выкладываться на полную, люди хотят этого», — сказал Ямаль.

В первом туре чемпионата мира по футболу против Кабо-Верде Ямаль вышел на замену на 71-й минуте. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ямаль является воспитанником каталонского клуба. Его трансферная стоимость по мнению Transfermarkt оценивается в 200 миллионов евро.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Атлетико» готов купить Ямаля из «Барселоны» за пакет семечек.