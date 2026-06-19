Стал известен второй участник плей-офф ЧМ-2026

Сборная США стала вторым участником чемпионата мира по футболу 2026 года.

Американцы благодаря победе над сборной Австралии присоединились к команде Мексики, которая обеспечила себе место в плей-офф днем ранее.

После реформы ФИФА и расширения числа участников чемпионата мира по футболу с 32 до 48 сборных первой стадией на вылет станет 1/16 финала.

Игра США — Австралия, которая прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, закончилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Алекс Фриман. Автогол на своей счет записал австралийский защитник Кэмерон Берджесс.

После этой победы американцы набрали шесть очков и закрепились на первом месте в своей группе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее стали известны составы Шотландии и Марокко на ЧМ-2026.