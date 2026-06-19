Суперзвезда сборной Испании назвал Месси лучшим игроком мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком мира. Его слова приводит Barca Universal.

По его словам, 38-летний форвард является лучшим не только в современности, но и во всей истории игры.

«Месси – лучший игрок в истории. Если у кого-то есть сомнения, то это потому, что они сами их ищут. Больше нечего сказать, он лучший. В каждом матче Месси доказывает, что он лучший в истории», — заявил Ямаль.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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