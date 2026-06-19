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Губерниев назвал Роналду балластом

Комментатор Губерниев назвал Роналду балластом для сборной Португалии
Pedro Nunes/Reuters

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Vprognoze.ru заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду в данный момент тянет свою сборную вниз.

«Это спорт, а в спорте есть понятие конкуренции. Если человек ее проигрывает, все видят. Всем очевидно, что сейчас Роналду, к сожалению, я ему всегда очень симпатизировал – балласт», — заявил Губерниев.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее был предсказан срок возвращения России на чемпионат мира.

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