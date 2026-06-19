Экс-тренер «Ростова» предсказал срок возвращения России на ЧМ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью Vprognoze.ru заявил, что сборная России может рассчитывать на возвращение на международную арену только в отборочном цикле ЧМ-2030 в Испании, Португалии и Марокко.

«Остается только 2030-й год. Мы можем только надеяться, что допустят до отборочного цикла. Но опять же, все это так не ясно, непонятно и опять мы будем сидеть и ждать», — заявил Балахнин.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стали известны составы США и Австралии на матч ЧМ-2026.