Президент Бразилии высмеял Неймара

Нападающий сборной Бразилии Неймар стал предметом для шутки со стороны президента страны Луиса да Силвы.

На встрече с гражданами глава страны рассказал юному болельщику анекдот, увиденный в интернете касательно нахождения Неймара в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар – первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке. Игрок на удаленке! Я это не придумал, я это увидел в сети», — заявил да Силва.

Уже известно, что Неймар не сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Гаити Встреча между Бразилией и Гаити состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 3:30 по московскому времени.

Неймар уже пропустил первый тур чемпионата мира, не сыграв с Марокко. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сборная Кюрасао попала в Книгу рекордов Гиннесса.