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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Хабиб Нурмагомедов назвал имя главного фаворита ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Германии главным фаворитом ЧМ-2026
Нина Зотина/РИА Новости

Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в соцсетях Okko Sport заявил, что считает сборную Германии фаворитом чемпионата мира 2026 года.

«Первое [место] – это немцы. Хоть я и не болею [за них], но думаю, что немцы на первом месте. На второе я бы поставил голландцев, а на третье – испанцев», — заявил Нурмагомедов.

В своем стартовом матче на мундиале сборная Германии со счетом 7:1 разгромила сборную Кюрасао.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Хабиб Нурмагомедов дал напутствие Исламу Махачеву перед титульной защитой пояса.

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