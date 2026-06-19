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Шахматист Карлсен сенсационно проиграл четыре партии подряд на чемпионате мира

Шахматист Карлсен сенсационно проиграл 4 партии кряду на клубном чемпионате мира
Team Liquid

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен неудачно выступил на клубном чемпионате мира по рапиду.

Гроссмейстер выступил в составе команды WR Chess, где провел восемь партий. Две из них завершились его победой, еще два раза Карлсен сыграл вничью, а оставшиеся четыре встречи проиграл, причем сделав это подряд.

В итоге команда WR Chess стала по итогам турнира 18-й.

28 декабря 2025 года Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по рапиду. Для него этот титул стал уже шестым в карьере. В заключительный игровой день Карлсен выиграл три партии и одну свел вничью. 30 декабря Карлсен выиграл золотую медаль на чемпионате мира по блицу в Дохе. В финале турнира гроссмейстер переиграл представителя Узбекистана Нодирбека Адбусатторова — матч завершился со счетом 2,5:1,5.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Ранее федерацию шахмат России лишили членства в FIDE.

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