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10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей краснодарскому хоккейному клубу

Десятилетний мальчик перечислил 25 тысяч рублей хоккейному клубу «Гвардия»
Виталий Белоусов/РИА Новости

Десятилетний Дима пожертвовал 25 тысяч рублей хоккейному клубу «Гвардия» из Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Эта сумма стала самым крупным единовременным взносом, поступившим на счет команды за время сбора.

Ранее клуб существовал за счет спонсоров, в числе которых были строительные компании. Однако в прошлом году бизнес-партнеры прекратили финансирование. Власти Краснодарского края также отказали команде в поддержке. В связи с этим клуб был вынужден открыть сбор пожертвований.

Дима, по информации источника, копил эти деньги на игровую приставку. Узнав о трудностях команды, он решил передать все накопления на поддержку хоккеистов. Всего за время сбора «Гвардии» удалось привлечь около 400 тысяч рублей.

«Гвардия» является единственным профессиональным хоккейным клубом на Юге России и выступает в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. При клубе работает академия, куда бесплатно приезжают заниматься дети со всей страны.

Ранее был назван состав на «Матч года» между игроками НХЛ и КХЛ.

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