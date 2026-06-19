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Россиянка завоевала золото чемпионата мира по стрельбе

Россиянка завоевала золото чемпионата мира по стрельбе среди юниоров
Школа 50 Ижевск/VK

Российская спортсменка Таисья Тихомирова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров в немецком городе Зуль.

14-летняя россиянка одержала победу в упражнении из винтовки на дистанции 50 метров из трех позиций.

Результат Тихомировой составил 346,7 балла. Второе место заняла представительница Индии Прачи Гайквад с 344,8 балла. Третьей стала швейцарка Эмили Джегги, набравшая 344,2 балла.

Чемпионат мира продлится до 26 июня.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Однако в декабре 2025 года появились рекомендации снять ограничения с юниоров.

Ранее российский стрелок Антон Аристархов завоевал медаль на Кубке мира.

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