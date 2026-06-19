Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2026/2027

Состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

По итогам жеребьевки 16 команд Российской премьер-лиги (РПЛ) были распределены по четырем группам. Первые туры группового раунда пройдут с 5 по 7 августа.

В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». Группа B: «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Ахмат» и «Факел». В группе C сыграют «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов» и «Динамо» (Махачкала). Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Акрон».

В Пути регионов примут участие 18 клубов Первой лиги, 15 команд Второй лиги «Дивизион А», 37 команд Второй лиги «Дивизион Б», а также 16 любительских коллективов. Первый раунд начнется 29 июля.

Действующим обладателем трофея является московский «Спартак», который в прошлом финале в серии пенальти обыграл «Краснодар».

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