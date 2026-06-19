Месси попал в число лучших футболистов первого тура ЧМ‑2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим атакующим игроком по итогам первого тура группового этапа чемпионата мира.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

В номинации «креативность» лучшим стал полузащитник сборной Ирана Рамин Резаян. Он выполнил 16 точных передач в игре с Новой Зеландией (2:2). Среди оборонительных игроков первое место занял канадец Дерек Корнелиус, который в матче против Боснии и Герцеговины (1:1) совершил 17 перехватов.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее аргентинскую телеведущую уволили из-за ложной информации об отце Месси.