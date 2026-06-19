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УЕФА не будет вводить паузы на питье воды на чемпионате Европы

УЕФА не планирует вводить паузы на питье воды на чемпионате Европы — 2028
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не планирует вводить обязательные трехминутные паузы на питье воды в матчах Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Об этом пишет The Telegraph.

Это решение отличается от позиции Международной федерации футбола (ФИФА), которая на нынешнем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике обязала арбитров останавливать игру в каждом тайме для водопоя.

«УЕФА не планирует изменять эти правила для предстоящих соревнований, включая Лигу чемпионов и чемпионат Европы по футболу 2028 года», — заявил представитель УЕФА.

На матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 между Англией и Хорватией болельщики встретили свистком паузу, объявленную судьей Клеманом Тюрпеном. Однако в УЕФА напомнили, что остановки для приема жидкости в еврокубках и на континентальном первенстве возможны, но только в исключительных случаях — когда температура воздуха на поле превышает 35 градусов по Цельсию.

Чемпионат Европы 2028 года пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии.

Ранее стало известно о намерении Ирана направить жалобу в ФИФА.

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