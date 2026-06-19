В США обстреляли такси с аргентинскими фанатами перед матчем ЧМ-2026

Неизвестные обстреляли такси с аргентинскими болельщиками по дороге на матч чемпионата мира по футболу в Канзас-Сити. Об этом пишет New York Post.

«Он резко затормозил, и я увидел ногу нашего водителя — у парня была дыра в ноге. Мы вызвали полицию. Это было ужасно», — рассказал один из находившихся в салоне фанатов.

Инцидент произошел перед игрой группового этапа между сборными Аргентины и Алжира. По данным источника, автомобиль с неизвестными поравнялся с такси болельщиков и произвел два выстрела. Пассажиры сначала приняли звуки за лопнувшую шину. Водитель также получил ранение.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее аргентинская телеведущая извинилась за ложное заявление об отце Месси.