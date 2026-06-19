Десять стран выступили против возвращения российских баскетболистов

Десять стран обратились к Международной федерации баскетбола (FIBA) с призывом не допускать россиян и белорусов на международные турниры. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федерации баскетбола Украины.

«Мы готовы рассмотреть бойкот матчей в случае допуска россиян и белорусов к турниру», — сказано в заявлении.

В тексте отмечается, что позиция касается всех турниров под эгидой FIBA. Участие россиян, по их мнению, противоречит «базовым принципам международного спорта».

К инициативе присоединились Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция.

23 апреля FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет FIBA сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Ранее решение допустить россиян до турниров «3×3» назвали половинчатым.