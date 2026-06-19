Аргентинская телеведущая извинилась за ложное заявление об отце Месси

Аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья в своих соцсетях извинилась за распространение ложной информации о том, что отца футболиста Лионеля Месси не стало.

«Я приношу свои извинения семье Месси за тот ужасный момент. Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли. Должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена ​​мне во время прямой трансляции продюсерами шоу как проверенная, и я ей поверила. Я беру на себя ответственность и именно поэтому я решила уйти и прекратить свое участие в Luzu», — написала Пенья.

В начале 2026 года появилась информация, что отец футболиста столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем, из-за чего ему потребовалась консультация со специалистами США и Аргентины, чтобы подтвердить диагноз. 18 июня в семье Месси подтвердили, что Месси-старший находится под наблюдением врачей, восстанавливается и демонстрирует положительные результаты.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее семья Месси осудила спекуляции вокруг здоровья отца футболиста.