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Появились подробности страшной травмы игрока сборной Канады

Игрок сборной Канады Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей
Lee Smith/Reuters

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Катара. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

Он находится в больнице вместе со своей матерью Сюзанной, которая поддерживает его перед операцией. Игрок может выбыть на срок от четырех до пяти месяцев.

Инцидент произошел через несколько минут после начала второго тайма. В борьбе игрок Катара Ассим Мадибо нанес Коне серьезную травму ноги, футболисту долгое время оказывали помощь на поле, причем запасные игроки канадской сборной выстроились вокруг него плотным кольцом. После этого футболист покинул поле на носилках: он был в сознании, сидел и показывал большой палец трибунам.

Футболиста госпитализировали.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. Голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота. Удаление Мадибо стало вторым для Катара, первым прямую красную карточку в матче получил Хомам Аль-Амин на 33-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кристиан Гарай из Чили.

Ранее легенда немецкого футбола заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.

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