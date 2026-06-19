В сборной Канады сделали заявление об игроке, получившем серьезную травму

Тренер Канады Марш высказался о тяжелой травме Коне в матче с Катаром на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата мира — 2026 с национальной командой Катара сделал заявление про полузащитника команды Исмаэля Коне, получившего серьезную травму.

«Он отличный парень, далеко не идеальный, но именно за это его и любят — он способен на великие вещи. Он воплощает дух этой команды. Я считаю, что он был нашим лучшим игроком в матче против Боснии. С ним все будет в порядке, он сейчас с врачами. Мы вернем его обратно. Он важная часть всего, что мы делаем», — указал специалист.

Инцидент произошел через несколько минут после начала второго тайма. В борьбе игрок Катара Ассим Мадибо нанес Коне серьезную травму ноги, футболисту долгое время оказывали помощь на поле, причем запасные игроки канадской сборной выстроились вокруг него плотным кольцом. После этого футболист покинул поле на носилках: он был в сознании, сидел и показывал большой палец трибунам.

Футболиста госпитализировали.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. Голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота. Удаление Мадибо стало вторым для Катара, первым прямую красную карточку в матче получил Хомам Аль-Амин на 33-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кристиан Гарай из Чили.

Ранее легенда немецкого футбола заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.