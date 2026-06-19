Сборная Катара установила несколько антирекордов чемпионата мира

Сборная Катара стала первой азиатской сборной в истории чемпионатов мира, которая получила две красные карточки в одном матче. Об этом сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

В ночь на 19 июня катарская команда разгромно проиграла сборной Канаде во втором туре группового этапа. Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. С 33-й минуты Катар играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Хомам Аль-Амин. На 52-й минуте канадец Исмаэль Коне получил серьезную травму, а катарец Ассим Мадибо за этот эпизод был удален.

Также Катар стал первой командой в истории чемпионатов мира, которая в одном матче получила две красные карточки и пропустила автогол. Его автором стал Мохамед Аль-Маннаи, который на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кристиан Гарай из Чили.

Сборные Канады и Катара выступают в группе B вместе со Швейцарией и Боснией и Герцеговиной. Эти команды уже тоже сыграли свой матч второго тура, который завершился уверенной победой швейцарских футболистов со счетом 4:1. Победа над сборной Катара помогла Канаде возглавить свою группу.

Ранее покинувший поле на носиках игрок сборной Канады был госпитализирован.