Покинувший поле на носиках игрок сборной Канады госпитализирован

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне госпитализирован после травмы, полученной в матче второго тура группового этапа с национальной командой Катара. Об этом сообщил журналист Мэтью Скианитти на своей странице в социальной сети X.

Инцидент произошел через несколько минут после начала второго тайма. В борьбе игрок Катара Ассим Мадибо нанес Коне серьезную травму ноги, футболисту долгое время оказывали помощь на поле, причем запасные игроки канадской сборной выстроились вокруг него плотным кольцом. После этого футболист покинул поле на носиках: он был в сознании, сидел и показывал большой палец трибунам.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. Голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота. Удаление Мадибо стало вторым для Катара, первым прямую красную карточку в матче получил Хомам Аль-Амин на 33-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кристиан Гарай из Чили.

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