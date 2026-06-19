Мексика одолела Южную Корею и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики одолела национальную команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Акрон» в мексиканском городе Сапопан, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Луис Ромо на 50-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Густаво Техера из Уругвая.

Сборные Мексики и Южной Кореи выступают в группе А вместе с командами Чехии и ЮАР, которые уже тоже сыграли свой матч второго тура. Их игра завершилась со счетом 1:1. После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А и, соответственно, выход в плей-офф чемпионата мира.

В третьем — заключительном — туре группового группового этапа Мексика сыграет с Чехией 25 июня в 4:00 по московскому времени. Южная Корея сразится с ЮАР в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее легенда немецкого футбола заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.