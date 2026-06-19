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Канада разгромила Катар в матче ЧМ с автоголом и страшной травмой

Сборная Канада разгромила команду Катара со счетом 6:0 в матче ЧМ-2026
Kevin Sousa/IMAGN IMAGES/Reuters

Сборная Канады одержала уверенную победу над национальной командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. Голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота.

С 33-й минуты Катар играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Хомам Аль-Амин. На 52-й минуте канадец Исмаэль Коне получил серьезную травму, а катарец Ассим Мадибо за этот эпизод был удален.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кристиан Гарай из Чили.

Сборные Канады и Катара выступают в группе B вместе со Швейцарией и Боснией и Герцеговиной. Эти команды уже тоже сыграли свой матч второго тура, который завершился уверенной победой швейцарских футболистов со счетом 4:1. Победа над сборной Катара помогла Канаде возглавить свою группу.

В третьем туре группового этапа Канада сыграет со Швейцарией 24 июня в 22:00 по московскому времени. Катар проведет матч против Боснии и Герцеговины в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее легенда немецкого футбола заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.

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