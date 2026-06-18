Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину в матче чемпионата мира

Швейцария со счетом 4:1 разгромила Боснию и Герцеговину в матче чемпионата мира

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

На 74-й минуте счет в ворота Боснии и Герцеговины отправил Йохан Манзамби. На 84-й минуте преимущество Швейцарии удвоил Рубен Варгас. на 90-й минуте дубль оформил Йохан Манзамби. В компенсированное время один мяч отыграл Эрмин Махмич, а Гранит Джака ударом с пенальти установил окончательный счет матча. На 81-й минуте был удален футболист Боснии Тарик Мухаремович.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы B чемпионата мира после двух туров у Швейцарии четыре очка, Босния набрала один балл. Сборные Катара и Канады набрали по одному баллу. Свой матч второго тура они проведут 19 июня. Команды выйдут на поле в 1.00 по московскому времени.

В третьем туре Швейцария сыграет с Канадой, а Босния померится силами с Катаром.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче чемпионата мира.