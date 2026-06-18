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Тренера сборной Португалии призвали думать не о Роналду

Экс-футболист Виейра: тренер сборной Португалии должен думать не о Роналду
Stringer/Reuters

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Патрик Виейра заявил, что тренер сборной Португалии Роберто Мартинес должен думать не о Криштиану Роналду, а о сборной Португалии, передает Netflix Sports в соцсетях.

«Криштиану Роналду — огромная проблема для Роберто Мартинеса. Он должен сначала думать о команде, а потом уже о Роналду», — сказал Вийера.

В первом матче чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Игра завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

23 июня Португалия сыграет с Узбекистаном. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Ранее Роналду назвали помехой для Португалии.

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