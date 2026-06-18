Легенда «Спартака»: сборная России дала бы бой любой команде на чемпионате мира

Бывший российский футболист Роман Павлюченко заявил, что сборная России вышла бы в плей-офф чемпионата мира 2026 года, передает «Чемпионат»

«Думаю, сборная России вышла бы из группы, а дальше — не знаю. Вопрос в том, какие бы были соперники. Считаю, наша сборная дала бы бой любой команде на чемпионате мира», — сказал Павлюченко.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче чемпионата мира.