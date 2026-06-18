Роналду назвали помехой для Португалии

Бывший английский форвард Джей Ботройд назвал футболиста Криштиану Роналду помехой для сборной Португалии, передает Sky Sports в своих соцсетях.

«Сегодня меня возненавидят преданные болельщики Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Сейчас он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью», — заявил Ботройд.

В первом матче чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Игра завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

23 июня Португалия сыграет с Узбекистаном. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Ранее болельщики ДР Конго издевались над Роналду после ничьей на ЧМ-26.