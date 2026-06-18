Хабиб рассказал, за кого болеет на ЧМ

Хабиб на чемпионате мира болеет за Турцию, Марокко и Узбекистан

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал Okko Спорт, за кого он болеет на чемпионате мира по футболу.

»Узбекистан, Турция, Марокко», — сказал Хабиб.

В первом туре чемпионата мира Узбекистан уступил Колумбии (1:3), Марокко и Бразилия сыграли вничью (1:1), Турция уступила Австралии (0:2).

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее беспилотник был сбит около базы сборной Южной Кореи.