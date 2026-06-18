Беспилотник был сбит около базы сборной Южной Кореи перед матчем с Мексикой

Мексиканские вооруженные силы перехватили и сбили беспилотник, который пролетел возле базы сборной Южной Кореи, когда команда готовилась к матчу чемпионата мира по футболу против Мексики, передает The Guardian.

Пока неизвестно, пытался ли беспилотник шпионить за южнокорейской сборной.

Встреча между Южной Кореей и Мексикой состоится 19 июня. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стала известна статистика сборной Узбекистана в игре с Колумбией.