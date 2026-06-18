Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Бывшего тренера «Зенита» не удивило поражение Узбекистана от Колумбии

Экс-тренера «Зенита» Рапопорта не удивило поражение Узбекистана от Колумбии
Eloisa Sanchez/Reuters

Бывший тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что его не удивило поражение Узбекистана от Колумбии на чемпионате мира, передает Vprognoze.ru.

«Не видел еще игру Узбекистана, но знаю, что они проиграли. В целом это не удивительно, колумбийцы очень сильные. Узбекистан же дебютанты турнира», — сказал Рапапорт.

Встреча Узбекистан — Колумбия проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев. На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее колумбийские фанаты утешили расплакавшегося ребенка на ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!