Бывшего тренера «Зенита» не удивило поражение Узбекистана от Колумбии

Бывший тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что его не удивило поражение Узбекистана от Колумбии на чемпионате мира, передает Vprognoze.ru.

«Не видел еще игру Узбекистана, но знаю, что они проиграли. В целом это не удивительно, колумбийцы очень сильные. Узбекистан же дебютанты турнира», — сказал Рапапорт.

Встреча Узбекистан — Колумбия проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев. На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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