Легенда «Спартака» рассказал, за кого болеет на чемпионате мира

Бывший российский футболист Роман Павлюченко признался, что переживает за сборную Хорватии на чемпионате мира по футболу, передает «Чемпионат».

«Больше всего переживаю за хорватов на чемпионате мира. Понятно, что есть Узбекистан, который ближе к нам, но им будет тяжело на турнире. А в Хорватии есть друзья, которые там играют, — Лука Модрич», — сказал Павлюченко.

В матче первого тура Хорватия со счетом 2:4 проиграла Англии. На 12-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й минуте Батурина сравнял счет. Кейн забил второй гол головой после подачи Райса на 42-й минуте. На 45+5-й минуте Муса вновь уравнял шансы. Победный мяч на 47-й минуте забил Джуд Беллингем, ворвавшись в штрафную и пробив в дальний угол с рикошетом от штанги. На 84-й минуте Маркус Рашфорд увеличил преимущество до 4:2.

Во втором туре группы L Англия встретится с Ганой 23 июня. Хорватия в следующем туре 24 июня сыграет с Панамой.

Ранее Англия впервые в истории выиграла три стартовых матча ЧМ подряд.