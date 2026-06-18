Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Легенда «Спартака» рассказал, за кого болеет на чемпионате мира

Экс-футболист Павлюченко заявил, что на ЧМ болеет за Хорватию
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший российский футболист Роман Павлюченко признался, что переживает за сборную Хорватии на чемпионате мира по футболу, передает «Чемпионат».

«Больше всего переживаю за хорватов на чемпионате мира. Понятно, что есть Узбекистан, который ближе к нам, но им будет тяжело на турнире. А в Хорватии есть друзья, которые там играют, — Лука Модрич», — сказал Павлюченко.

В матче первого тура Хорватия со счетом 2:4 проиграла Англии. На 12-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й минуте Батурина сравнял счет. Кейн забил второй гол головой после подачи Райса на 42-й минуте. На 45+5-й минуте Муса вновь уравнял шансы. Победный мяч на 47-й минуте забил Джуд Беллингем, ворвавшись в штрафную и пробив в дальний угол с рикошетом от штанги. На 84-й минуте Маркус Рашфорд увеличил преимущество до 4:2.

Во втором туре группы L Англия встретится с Ганой 23 июня. Хорватия в следующем туре 24 июня сыграет с Панамой.

Ранее Англия впервые в истории выиграла три стартовых матча ЧМ подряд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!