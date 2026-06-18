«Ростов» объявил о трансфере Тимура Сулейманова в «ПСЖ»

«Ростов» объявил о трансфере Сулейманова в «ПСЖ», но пост был удален

Футбольный клуб «Ростов» в своем Telegram-канале объявил о переходе игрока клуба Тимура Сулейманова во французский «ПСЖ».

Через некоторое время пост о трансфере футболиста был удален.

В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. «Ростов» в сезоне-2025/26 занял десятое место в Российской премьер-лиге, набрав 33 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее экс-игрок московского ЦСКА стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ.