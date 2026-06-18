Легенду «Спартака» хотят признать банкротом в России

Бывшего футболиста московского «Спартака» Сальваторе Боккетти хотят признать банкротом в России, передает Mash на спорте.

Попросило признать Боккетти банкротом УФНС по Кировской области. Суд уже запросил всю необходимую информацию у ведомств, включая МВД . Сейчас Боккетти постоянно проживает в Неаполе. В июле 2025 года он возглавил молодежную команду итальянской «Аталанты».

Боккетти выступал за казанский «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем в январе 2013 года он перебрался в «Спартак». В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провел 115 игр и забил пять мячей.

Также Боккетти в профессиональной карьере футболиста выступал за итальянские «Дженоа», «Пескару», «Милан» и «Асколи». Завершил Боккетти карьеру футболиста в 2021 году в «Пескаре».

Ранее Боккетти рассказал, что для него значит «Спартак».