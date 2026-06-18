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Стало известно интересуют ли Кокорина предложения из России

Агент Бердышев заявил, что Кокорина не интересуют предложения из России
IMAGO/Colin Poultney/Global Look Press

Тимофей Бердышев, агент нападающего Александра Кокорина, заявил, что его клиента по-прежнему не интересуют предложения из России, передает Sport24.

«По будущему Кокорина я уже все комментировал. С того момента, когда я говорил о его ситуации, ничего не изменилось», — сказал Бердышев.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее стало известно, интересуется ли петербургский «Зенит» Кокориным.

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