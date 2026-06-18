Такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США перед игрой ЧМ с Алжиром

Такси с болельщиками сборной Аргентины, которые ехали на матч чемпионата мира по футболу против Алжира, обстреляли в США, передает The New York Times.

В то время как фанаты ехали на такси к стадиону, неизвестный злоумышленник открыл по машине огонь. Ранение получил водитель такси, никто из болельщиков не пострадал.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее известный тренер заявил, что мы живем в эпоху Месси.