Президент Узбекистана поздравил сборную с первым голом на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после поражения от Колумбии в матче первого тура чемпионата мира 2026 года заявил, что доволен выступлением национальной сборной. Его слова приводит «Газета».

«Для Узбекистана это исторический день. В бескомпромиссной, очень напряженной игре наши футболисты впервые на чемпионате мира показали свой сильный характер в матче против очень опытной команды. Это было непросто. Наш первый гол на этом турнире уже можно считать победой», — заявил Мирзиеев.

Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу южноамериканцев.

На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.

Единственный гол в составе Узбекистана на 60-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев. Это первый гол в истории страны на чемпионатах мира. Файзуллаев выступает за турецкий «Башакшехир» и ранее играл за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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