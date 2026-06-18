Суперкомпьютер назвал имя нового фаворита ЧМ-2026

Франция возглавила рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года после матчей первого тура по версии суперкомпьютера Opta.

В топ-5, помимо действующих вице-чемпионов мира, попали Англия, Аргентина, Испания и Германия. В десятку сильнейших вошли Португалия, Бразилия, Норвегия, Нидерланды и Колумбия.

16 июня Франция обыграла Сенегал. Игра, которая проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, завершилась победой Франции со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. Счет на 66-й минуте открыл Килиан Мбаппе после передачи Майкла Олисе. Практически сразу же африканцы ответили точным ударом Николаса Джексона, но его мяч не был засчитан из-за положения вне игры.

На 82-й минуте упрочил преимущество французов Брэдли Баркола. Он вышел на замену за две минуты до этого и забил первым же касанием в своей дебютной игре на мировых первенствах. На пятой добавленной минуте 18-летний Ибрагим Мбайе отыграл один мяч — это также его дебютный гол на чемпионатах мира. Однако с передачи Олисе Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет встречи.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее в Норвегии зафиксировали землетрясение по ходу матча сборной на ЧМ-2026.