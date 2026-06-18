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В Госдуме рассказали, что хотели организовать матч между НХЛ и КХЛ

Депутат Журова заявила, что матч между НХЛ и КХЛ мог состояться в 2026 году
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что матч между звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мог состояться в 2026 году. Ее слова передает РИА Новости.

«Изначально мы думали, что организуется матч КХЛ против НХЛ, но, к сожалению, организационно это очень непросто. Пока сезон не закончится, вообще говорить не о чем, а мы это обсуждали, когда сезоны были в разгаре», — заявила Журова.

Сезон в НХЛ завершился 15 июня победой «Каролины» в финальной серии Кубка Стэнли.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее легенда НХЛ назвал Александра Овечкина горой всех русских.

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