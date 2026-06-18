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Стал известен рейтинг фаворитов ЧМ-2026 после первого тура

Аргентина возглавила рейтинг фаворитов ЧМ-2026 после матчей первого тура
Claudia Greco/Reuters

Аргентина возглавила рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года после матчей первого тура по версии интернет-портала Goal.

В топ-5, помимо действующих чемпионов мира, попали Франция, Англия, Испания и Германия. В десятку сильнейших вошли Португалия, Бразилия, Марокко, Норвегия и Нидерланды.

В ночь с 16 на 17 июня Аргентина обыграла Алжир. Игра, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту Криштиану Роналду.

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