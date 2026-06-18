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Мостовой встал на защиту Роналду

Мостовой заявил, что нельзя обвинять одного Роналду в ничьей Португалии с Конго
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Чемпионату» не согласился с критикой португальского нападающего Криштиану Роналу после ничьей с ДР Конго на чемпионате мира 2026 года.

По его словам, не один Роналду провалил прошедшую игру.

«Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него всё время было семь футболистов в голубых майках. Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли так», — заявил Мостовой.

Игра завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

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