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Семак заявил, что не понимает смысла Fan ID

Тренер «Зенита» Семак заявил, что не понимает смысла Fan ID
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью Дмитрию Пучкову заявил, что не понимает смысла внедрения технологии карты болельщика в российском футболе.

По его словам, из-за этого его зарубежным коллегам приходится испытывать сложности, чтобы попасть на футбольные матчи в России.

«Я тоже не понимаю полностью тот спектр на 100%, зачем и почему. Мнения разные. Мои друзья или кто приезжает из других стран – на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистрировать, и не всегда это удобно, особенно для иностранных граждан», — заявил Семак.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Ранее экс-игрок ЦСКА установил рекорд чемпионатов мира.

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