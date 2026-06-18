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В Норвегии зафиксировали землетрясение по ходу матча сборной на ЧМ-2026

В Норвегии зафиксировали землетрясение после голов Холанда на ЧМ-2026
Paul Rutherford/IMAGN IMAGES/Reuters

Норвежские сейсмологи зафиксировали землетрясение по ходу матча первого матча национальной сборной на ЧМ-2026 против Ирака, сообщает Spiegel.

По информации источника, приборы зафиксировали незначительные колебания поверхности Земли после голов форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Оба своих мяча нападающий забил в первом тайме.

Игра, которая прошла на стадионе «Жилетт» в Фоксборо 16 июня, закончилась со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Эрлинг Холанд, еще по разу отличились Лео Остигард и Аймен Хуссейн, который отличился и в свои, и в чужие ворота.

После этой победы норвежцы набрали три очка и закрепились вместе с французами на первом месте в группе I. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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