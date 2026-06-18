В сборной Узбекистана назвали хорошим проигранный матч с Колумбией

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро после поражения от Колумбии в матче первого тура чемпионата мира 2026 года заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова приводит Upl.uz.

«Мы запомним этот матч. Эта игра является исторической. Игра прошла хорошо. Ошибки были и мы будем работать над ними», — заявил Каннаваро.

Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 3:1.

На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.

Единственный гол в составе Узбекистана на 60-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев. Это первый гол в истории страны на чемпионатах мира. Файзуллаев выступает за турецкий «Башакшехир» и ранее играл за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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