Результаты седьмого игрового дня на чемпионате мира — 2026

Четыре матча было сыграно в седьмой день чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился седьмой игровой день.

В группе L сборная Англии уверенно переиграла Хорватию (4:2), а Гана вырвала победу у Панамы (1:0), забив решающий гол на 90+5-й минуте.

В группе K португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1). Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), при этом бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый в истории Узбекистана гол на чемпионатах мира.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сестра Роналду раскритиковала сборную Португалии после матча с ДР Конго.