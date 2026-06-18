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Сборная Ганы вырвала победу у Панамы в матче ЧМ-2026

Сборная Ганы вырвала победу у Панамы на последних минутах матча ЧМ-2026
Thomas Mukoya/Reuters

Сборная Ганы одержала победу над командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча, которая прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Канаде, завершилась со счетом 1:0. Главным арбитром матча выступил швед Гленн Нюберг.

Первый тайм прошел без опасных моментов. В начале матча вратарь Ганы Лоуренс Ати-Зиги отразил удар Ватермана.

Во втором тайме на 68-й минуте Джовани Рамос пробил мимо ворот. На 75-й минуте Аджети пробил головой рядом со штангой после подачи Айю со штрафного. Единственный гол на 90+5-й минуте забил полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Англия впервые в истории выиграла три стартовых матча ЧМ подряд.

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